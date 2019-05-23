證實黃光芹爆料 楊秋興怒批韓國瑜「恩將仇報」

2019-05-23 16:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕資深媒體人黃光芹今天中午在臉書爆料，指韓國瑜當選後，邀請前高雄縣長楊秋興到蓮池會館談人事，「等出了門之後，韓將楊出賣，讓別人來痛駡他求官」。對此，楊秋興接受媒體訪問時予以證實，「就像館長講的，他（指韓國瑜）完全不幫我講一些話，很不厚道」

楊秋興接受訪問時表示，韓國瑜當選後，去年12月2日晚上9點，他前往蓮池會館和韓國瑜會談，他向櫃檯要了A4白紙，寫下第一欄的「建議人選」、第二欄的「已備人選」、第三欄的「優秀留任人選」。

但楊秋興不解的是，雙方都已深談到這種地步，最後竟然慘遭放話說他求官，他認為這相當不厚道。

楊秋興還爆料說，當初是韓國瑜自己找上他，希望他擔任「副市長兼秘書長」，他還興趣不高，最後卻成了他要「求官」？分明就是被出賣了！

楊秋興補充說，他去年12月6日從廈門回來，就婉拒了接任「副市長兼秘書長」 ，12月8日在佛光山說「功成身退」，「為什麼還在殺呢？還在鬥爭呢？還說我情緒勒索？」

楊秋興說，他幹過9年縣長，副市長的位子對他沒有吸引力，他選後曾打電話向韓國瑜表示「我們是好朋友，沒功勞也有苦勞，我沒有要求官，是你來拜託我」，自己委屈了6個月，卻被恩將仇報，心裡不好受。

楊秋興強調，6個月來背這個黑鍋，「就像館長講的，他（指韓國瑜）完全不幫我講一些話，很不厚道」。

楊秋興罵說，聽到很多人罵韓國瑜忘恩負義、無情無義，但對我來講，他是恩將仇報。

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