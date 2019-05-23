藍委控：政府祭無上限低息貸款 為選戰護盤

2019-05-23 11:44

〔記者陳昀／台北報導〕美中貿易戰加速台商回流，經濟部年度目標也從2500億元調高到5000億元。國民黨立委曾銘宗等人今天召開記者會指出，政府提供科技大廠無上限低息貸款，比青年創業貸款、青年首次購屋優惠及任何銀行供給中小企業的貸款利息都低，質疑是為了年底選戰護盤，用老百姓的錢提供補貼，痛斥蔡政府不公平，要求說清楚講明白！

曾銘宗指出，經濟部長聲稱的5000億元台商回流資金目標，這些錢到底是從國外回流還是國內擴廠融資？他從一位科技大廠董事長獲知消息，建廠資金、機器設備資金皆可獲得1.5%利息補貼，補貼期間分別為10年、7年，且都沒有上限。

曾銘宗痛斥，國內有上百萬家中小企業，向銀行借錢不但需經過嚴格審核，還需要3至4％利息，他更比較，青年創業貸款利息1.65%、青年首次購屋貸款1.6至1.7%，對照之下，為了年底選舉祭200億元吸引台商回流，讓科技大廠借款低息無上限，這樣公平合理嗎？

立委賴士葆批評，在此時推境外台商資金回流，根本就是想在年底創造資金行情、護盤股市，為了明年大選無所不用其極，也是幫選情護盤。

立委費鴻泰指出，國民黨團很歡迎任何企業回台投資，但很多中小企業嗷嗷待哺，政府能否一視同仁，為企業添加柴火？此外，政府能否說清楚產業發展的實質方向、宏觀策略，而不只是為了反對國民黨的自貿區，丟出利息補貼，對整體經濟幫助卻是個問號。

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