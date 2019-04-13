海外資金回台投資 央行：有三好

2019-04-13

挹注經濟成長動能、平衡內外發展、帶動產業加薪

〔記者陳梅英、巫其倫／台北報導〕行政院週四拍板海外資金匯回專法草案，鼓勵台商回台投資。中央銀行認為，引導台商回台進行實質投資，不僅可挹注經濟成長動能，還可平衡經濟內外發展，並有助於國內產業發展帶動薪資成長。

央行分析，去年以來美中貿易衝突躍上檯面，全球供應鏈出現轉變，台商逐漸分散海外生產地點，回台投資成為台商調整生產地點的重要選項；由於政府積極解決企業投資「五缺」問題，並提出「歡迎台商回台投資方案」，去年台灣民間投資增加，也帶動資本設備進口擴增，超額儲蓄率更降了二．六個百分點，經常帳順差也縮減。

今年民間投資 驅動經濟成長

央行認為，海外資金匯回專法拍板後，今年民間投資更將成為驅動經濟成長主要動能。根據央行預測，今年台灣GDP下修至二．一三％，內需貢獻一．七五個百分點，固定投資貢獻度將增加○．六個百分點。

另外，引導資金回台實質投資，也有助國內產業發展、並帶動薪資成長。央行指出，各產業中，資通訊產業實質產出比重與成長率皆優於其他產業，相關產業人力素質高，且台灣資安風險低，鼓勵廠商投資台灣，將可進一步形塑新創技術供應鏈聚落，發揮製造業強大的關聯效果，回過頭來又提升勞動生產力，促進就業、帶動薪資成長，成為正向循環。

勤業眾信會計師陳惠明提醒，海外資金匯回若能提出相關憑證或文件，證明資金不是海外所得或已逾核課期間，原則上無須補報及補繳最低稅負；若貿然依專法匯回並進入專戶，可能會因此多繳冤枉稅，且資金運用將受限制。

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