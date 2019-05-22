總統擬參選人欣賞度排行 民調：賴〉蔡〉柯〉韓〉郭〉朱〉王

2019-05-22 11:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕新台灣國策智庫今天發布最新民調，就蔡總統就職三週年與內閣團隊進行總體檢，蔡總統滿意度爬升到34.5%。民調同時也對2020總統擬參選人的欣賞度進行調查，賴清德獲36.3%居冠，後依序為蔡英文33%、柯文哲32.4、韓國瑜28.8%、郭台銘26.7%、朱立倫24.6%、王金平14.7%與張善政13.4%。

新台灣國策智庫今天舉行「蔡英文總統就職3週年與內閣部會首長施政滿意度總體檢」民調發布記者會。該民調在5月17日至18日進行隨機市話調查，調查台灣20縣市年滿20歲的民眾，共1106份有效樣本，95%信心水準、抽樣誤差為正負2.95%。

根據結果，蔡總統滿意度連續五個月爬升「起死回生」到34.5%，但不滿意度仍高達53.9%，若蔡總統競選連任，也有55.5%民眾表示不會考慮投票給蔡。議題調查中，對蔡總統施政滿意的原因以年金改革獲得最多支持；不滿意政策則是經濟政策比例最高；減稅政策和轉型政策受到普遍好評，勞工休假、外交兩岸和婚姻平權等政策則呈現兩極化拉扯。

調查也針對2020總統擬參選人的欣賞度進行調查，賴清德獲36.3%居冠，後依序為蔡英文33%、柯文哲32.4、韓國瑜28.8%、郭台銘26.7%、朱立倫24.6%、王金平14.7%與張善政13.4%。

台師大公民教育與活動領導學系副教授曾冠球說，儘管欣賞度不見得能反映再未來選舉的支持度獲投票意願，但這份數據初步顯示，民進黨似乎友機會擺脫地方選舉失利陰影，因為賴蔡柯具備一定聲望，反倒是原先國民黨寄予厚望的韓郭落居第四第五名。

曾冠球認為，不論是蔡賴配或賴蔡配，年齡層上有互補加分作用，但國民黨正副手互補效益不明，意味著只要蔡政府大團結，對國民黨希望重回執政無疑是一大警訊。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法