蔡總統滿意度起死回生 連續5個月爬升達34.5％

2019-05-22 11:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕新台灣國策智庫今天發布最新民調，就蔡總統就職3週年與內閣團隊進行總體檢。根據結果，蔡總統滿意度連續5個月爬升「起死回生」到34.5%，但不滿意度仍高達53.9%，59.1%民眾對蔡總統未來執政沒有信心，也有55.5%民眾表示不會考慮投票給蔡。其中對蔡總統施政滿意的原因以年金改革獲得最多支持；不滿意政策則是經濟政策比例最高。

新台灣國策智庫今天舉行「蔡英文總統就職3週年與內閣部會首長施政滿意度總體檢」民調發布記者會。該民調在5月17日至18日進行隨機市話調查，調查台灣20縣市年滿20歲的民眾，共1106份有效樣本，95%信心水準、抽樣誤差為正負2.95%。

根據結果，蔡總統施政滿意度回升，滿意度34.5%和前次4月份調查結果的29.4%相比，爬升5.1%，與去年12月時的19%低點相比更是增加近15%。同時，亦仍有53.9%民眾對蔡總統就任至今表現感到不滿意。

滿意度中，20歲到29歲的支持度最高55.6%，滿意度最低則在40到49歲的22.8%與50到59歲的25.3%，40到59歲年齡層同時也是不滿意度最高的，均高於64%。

以施政議題而言，滿意蔡總統的原因以年金改革政策34.6%比例較高，較顯著表現比例在40-49歲滿意年金改革與20-29歲滿意婚姻平權。

不滿意蔡總統施政的原因則以經濟政策31.5%比例較高，較顯著表現在20-39歲不滿意蔡總統的經濟政策比例較高，50歲以上不滿意的原因則以婚姻平權政策比例較高。

民調也調查行政院長與各部會首長滿意度，蘇貞昌滿意度43.7%，和上一次調查結果相比沒有明顯變化，而蔡總統任內三位行政院長相比，蘇貞昌也得到最高的27.2%民眾支持，高於賴清德26.6%和林全20.8%。各部會首長調查中，交通部則拿下部長知曉度、部長滿意度與政策滿意度三冠王。

民調後半部也評估未來蔡組統執政信心，趨勢民調總經理吳世昌說，蔡總統滿意度提升，但仍有59.1%民眾對蔡總統未來執政沒有信心，也有55.5%民眾表示不會考慮投票給蔡。吳世昌分析細部結果指出，減稅政策和轉型政策受到普遍好評，勞工休假、外交兩岸和婚姻平權等政策則呈現兩極化拉扯。

台師大公民教育與活動領導學系副教授曾冠球則說，蔡總統滿意度「起死回生」，即使民調有機構效應，但從去年十二月落底以來，蔡總統滿意度已經連續五個月上升，政策上年改效應可能加了不少分，特別來自40-49歲青壯世代肯定，其次是婚姻平權受到20-29歲肯定。但曾冠球也補充，婚姻平權政策猶如雙刃劍，滿意與不滿亦旗鼓相當，也是構成不滿意的重要來源之一，特別對於50歲以上族群而言。

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