蔡營倡手機占50％ 6/10起民調// 賴派不排除記名表決反制

2019-05-22

〔記者楊淳卉、蘇永耀／台北報導〕民進黨今將召開中執會討論總統初選日程及民調等事宜。由於蔡英文、賴清德陣營對於民調對比對象及手機民調比例等仍未達成共識，蔡陣營已放話將建議中執會修改二○二○總統初選民調相關辦法，把手機納入民調並且制度化；賴陣營則反對再修初選規則，一旦挺英派提案，挺賴派也不排除要求記名表決反制。

避免直接交戰 黨內大老居間穿梭

為避免蔡、賴陣營在中執會直接交戰，有黨內大老昨晚居間穿梭，盼在六月中旬民調期程、採對比式民調及納入手機的基礎上，讓雙方在對比對象及手機民調比例等主要爭點上有進一步交集，並趕在中執會前彙整出雙方都可接受的方案。部分本土社團今將集結黨中央外「監督」。

蔡英文陣營代表、民進黨前秘書長林錫耀昨晚表示，黨內初選不管如何內部競爭，目標應該是明年贏得勝選，若雙方陣營協調沒有共識，將建議中執會修改二○二○總統初選民調相關辦法，將手機納入民調並且制度化。

林錫耀說，未來僅限總統初選納入手機民調，立委初選部分未納入，手機民調占比部分，他主張以五十％為主。至於民調期程，將建議中執會於六月十日至十四日進行，最快六月中旬就知道誰代表民進黨參選；五月底與六月十日進行民調，只差十天，他不懂賴清德到底在堅持什麼？

賴清德子弟兵、也是中執委的立委林俊憲受訪說，他會清楚堅定表達立場，初選已經進行一半，反對再修改遊戲規則，民進黨從來沒有這樣過。若動到要修改遊戲規則，例如民調方法等，應該會有中執委有意見，「但他們（挺英派）人數多，也沒有辦法，遊戲規則都他們在訂」。

面對詭譎情勢，民進黨主席卓榮泰昨深夜在臉書貼文，指日前最後協調癥結在於「民調日期+對比方式+手機納入比例」的三合一配套問題，這三者不能割裂處理，不能單獨定案。協調若無結果，民調辦法可否變動？這些最後最大的難處，今天的會議必須做出關鍵決定。

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