漢光前哨戰》22機20艦聚東台灣 海空戰備任務訓練逼真

2019-05-22 11:46

〔記者涂鉅旻／花蓮報導〕國防部今日上午實施「東部海域戰備任務訓練」，共出動20艘各型作戰水面艦，22架次戰鬥機以及輔助兵力，進行海空防衛作戰、反擊與整補演練，且今年採實彈射擊，場面相當震撼，和去年四月總統蔡英文登艦出海視導的操演規模、課目內容相比，此次更勝以往。

軍方今日舉辦「東部海域戰備任務訓練」，海上兵力為基隆級驅逐艦，另包括康定級巡防艦（拉法葉艦）、成功級巡防艦（含銘傳艦、逢甲艦）、濟陽級巡防艦、錦江級巡羅艦、沱江級巡羅艦、1光華六號飛彈快艇、獵雷艦等共20艘。空中兵力部分，22架次的三型主力戰機皆亮相。

根據演習規劃，此次假想敵軍襲擊蘇澳中正軍港，且大批空中目標飛過台灣海峽上空，指向台灣北島（北部），因此依照敵情威脅發布港區備戰，包括左營艦等軍艦陸續出港，在海上會合進行戰力保存後，在傍岸疏泊區與花蓮港出發的海上支隊會合，對抗自東部來犯敵軍。

空軍共出動2批各4架次的F-16戰機、一批4架次的經國號戰機、8艘飛彈快艇扮作假想敵，向花蓮港實施打擊，防衛軍則透過左營艦戰管一批次4架次的幻象2000戰機模擬對敵船團打擊。

隨後，我方掌握花蓮港外疑似有敵潛艦現蹤，因此除申請空軍P-3C反潛機支援，並由濟陽級巡防艦宜陽號、S-70C直升機、沱江艦、錦江級金江艦、湘江艦，藉由阿斯諾克反潛火箭、空投魚雷和深水炸彈，對水下目標進行攻擊，

此外，軍方也模擬反水面作戰實彈射擊，各水面艦分別發射5吋艦砲、76艦砲、方陣快砲等射擊。至於制空作戰部分，則透過幻象2000戰機發射雲母飛彈、F-16的響尾蛇飛彈、經國號戰機的天劍一型飛彈等空對空飛彈殲滅敵軍。並找尋敵情威脅較低的時機，二艘基隆艦並航實施海上整部作業，演習緊湊且逼真。

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