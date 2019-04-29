謠言終結站》漢光兵推納美、日部署？ 國防部否認

網傳內容：
有媒體報導稱國軍「漢光電腦輔助指揮所演習（電腦兵推）」，納入日、美等國在與那國島、沖繩的軍事部署。
查證結果：
國防部表示，針對報導內容涉及美、日及其它相關內容非屬事實，將續依演習結果精實年度各項演訓，提升整體防衛戰力，確保國家安全。
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