漢光前哨戰》模擬松山機場空襲 憲指部裝甲車反擊作戰

2019-05-22 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕國軍35號漢光演習下週登場，憲兵202指揮部昨日凌晨率先執行反空機降作戰操演戰備任務訓練，模擬敵軍對我實施空降突襲，企圖奪占機場後侵略首都，憲指部聯合空軍松指部實施聯合打擊，出動雲豹甲車、V150甲車載運兵力前往松山機場殲敵，為松山機場難得一見的大規模演訓。

《青年日報》報導，21日憲兵202指揮部編組台北憲兵隊、裝步第239營、砲兵第228營、332營及憲兵8中隊等單位參與任務訓練。操演過程，單位接獲應援任務後，從大直駐地出動雲豹甲車、V150甲車載運兵力前往松山機場支援，同時運用120迫擊砲優勢火力，對敵實施砲擊及心戰喊話，成功瓦解敵戰志，殲滅敵軍。

憲兵指揮部參謀長夏德宇表示，部隊為戰而訓，藉由實地戰場環境，結合各項狀況推演，以實兵演練方式，強化部隊戰術作為及官兵戰鬥能力，提升戰場抗壓，更展現憲兵衛戍中樞安全使命。

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