漢光前哨戰》機、艦齊聚東部外海 海空實彈操演今登場

2019-05-22 07:00

〔記者涂鉅旻／花蓮報導〕「漢光卅五號」演習實兵演訓將在下週登場，國防部今日上午邀請媒體登上基隆級驅逐艦左營艦（DDG-1803），全程紀錄海、空聯合操演。根據軍方規劃，空軍派出F-16、幻象2000、經國號三型主力戰機，海軍也派出多型作戰艦艇參與實彈射擊演訓。值得注意的是，去年底剛成軍的銘傳艦、逢甲艦，也投入此次演訓。

軍方今日舉辦「東部海域戰備任務訓練」，根據軍方規劃，海軍除出動基隆級驅逐艦，另包括康定級巡防艦（拉法葉艦）、成功級巡防艦（含銘傳艦、逢甲艦）、濟陽級巡防艦、錦江級巡邏艦、沱江級巡邏艦、光華六號飛彈快艇等。空中兵力部分，三型主力戰機皆會亮相。

軍方規劃，今日上午演練的課目包含防空作戰、編隊多重演練、海空聯合反潛與反水面作戰，以及制空實彈射擊等。預計使用的實彈為幻象2000戰機的雲母飛彈、F-16的響尾蛇飛彈、經國號戰機的天劍一型飛彈等空對空飛彈。另外海軍軍艦除艦炮實彈射擊，包括方陣快砲、阿斯諾克反潛火箭等也會投入演訓。

而我國向美國採購的派里級巡防艦，已在去年11月正式成軍，並定名銘傳、逢甲艦，該艦除藉由Mk13飛彈發射器，可發射美製標準一型防空飛彈、魚叉反艦飛彈，另也配備更優於成功級巡防艦的SQR-19拖曳式聲納，使我國海軍反潛戰力更優秀。

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