「花壇」戰備道正名「彰化」戰備道 秀水鄉親說話了

2019-05-14 15:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化秀水鄉親的期待落空了！交通部確定將國道一號「花壇」戰備道，正名為「彰化」戰備道；對此，秀水鄉長林英嘉強調，雖不滿意，但也不得不接受！

林英嘉強調，國道一號位於彰化縣內的戰備道，全長2.76公里，其中有2.56公里都是在秀水鄉，只有0.2公里在大村鄉，鄉親才會力爭戰備道的名字要以秀水為名，何況，完全都不在花壇，卻多年來都叫「花壇戰備道」，根本就很奇怪。

林英加指出，這次秀水鄉親力爭正名，雖然無法讓交通部以秀水為戰備道命名，但至少改成「彰化」，也讓戰備道名稱終於符合事實。

立委柯呈枋服務處表示，將會繼續協助秀水鄉親，來向交通部爭取命名為「秀水戰備道」。

國軍漢光35號演習28日將在戰備道進行起降實兵操演，國防部官網資料已打上「彰化戰備道」名稱，將於當天6點15分到7點35分登場。

對於戰備道名稱的改變，有些秀水鄉親感到洩氣，認為明明就應該叫「秀水」才對；但也有民眾認為，既然沒有全部都在秀水，就不如叫做彰化戰備道，要不然改天又換別的鄉鎮去抗議，又要改名字一次，這下叫做彰化戰備道，全彰化人都會支持了！

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