震撼！國軍反登陸實彈操演 展現三軍聯合火力

2019-05-17 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕國軍35號漢光演習將於本月底登場，4戰區聯合反登陸作戰操演率先展開，透過實彈操演驗證國軍的堅強實力，展現平日勤訓精練成果。國防部參謀總長李喜明上將也於昨日視導屏東地區漢光35號演習任務訓練整備情形，強調「戰士需要戰場」。

《軍聞社》報導，藉由本次4戰區聯合反登陸作戰操演，驗證軍種聯合指揮管制、情監偵能力及聯合火力協調機制，具體提升三軍聯合火力打擊效能，透過聯合操演，也讓國人看見國軍保國衛民的堅實戰力。

參謀總長李喜明上將昨天上午在陸軍司令陳寶餘上將、空軍副司令熊厚基中將、副參謀總長陳曉明中將等人的陪同下，視導漢光演習各操演部隊任務訓練實況。李喜明表示，戰士需要戰場，官兵透過聯合操演，展現平日勤訓精練成果，也讓國人看見國軍保國衛民的堅實戰力。

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