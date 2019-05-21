調查局駐港秘書生變 陸委會否認

2019-05-21 21:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕媒體報導，調查局去年派出首位駐港法務秘書蔡孟潔，外傳香港擬不再續發工作簽證，要讓法務秘書「自然退場」，調查局已要求駐港秘書9月簽證到期前不得離開香港。對此，陸委會表示，經洽調查局瞭解獲復，並無媒體報導所稱情事。

媒體報導，調查局派出調查官蔡孟潔去年12月16日赴任，職稱是香港台北經濟文化辦事處副組長，負責台港「執法人員合作」相關業務。今年4月間，香港政府要求台灣駐港機構撤換調查局駐港人員，近日又傳出香港打算不再續發工作簽證。

對此，陸委會表示，蔡孟潔自上任以後，即依香港辦事處既有職能範疇推動業務，包括國人在港急難救助涉及法律事項之處理、國內機關囑託查詢法律相關問題等，目前工作狀況正常。

陸委會指出，台港經貿及人員往來頻繁，所衍生之急難救助及法律諮詢業務，需有具法律專長及相關實務之人員處理。相信台港皆會務實考量雙方辦事處推動業務之需要，以共同維護台港兩地民眾福祉與安全。

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