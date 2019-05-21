駐港生變！傳調查局命駐港秘書 9月簽證到期前不得離開香港

2019-05-21 19:26

〔記者張文川／台北報導〕台、港執法合作又添變數！我法務部調查局去年12月調派第一位駐港法務秘書蔡孟潔，上月有媒體報報導，香港當局要求我方撤換法務秘書，且不打算再續發工作簽證；「中央社」今報導，調查局已要求蔡在今年9月18日工作簽證到期前，不得離開香港，顯示調查局似乎對於駐港秘書一旦離港後，港方是否是續發工作簽證一事沒有把握；經查證，調查局目前不證實、不回應此事。

調查局去年12月派出首位駐香港法務秘書，由蔡孟潔出任，今年4月間媒體報導，香港當局要求我方駐港機構，撤換法務部調查局駐港人員，近日兩岸事務圈盛傳香港擬不再續發工作簽證給我駐港法務秘書，打算讓法務秘書「有回無去」自然退場。

報導指出，調查局已命令蔡在9月18日前不得離開香港，若在到期日前仍得不到香港核發的工作簽證，屆時只好返回台灣。調查局目前不回應這篇報導，相關官員也表示事涉政治敏感，不願證實是否有命令蔡孟潔在9月18日前不得離開香港。

調查局在美、英等20國大使館或代表處，共派駐26位調查官，統稱為「法務秘書」，近年新增的外派地點有印度、香港，陸委會去年協助獲港方同意派駐，去年12月16日低調成行，職稱是香港台北經濟文化辦事處副組長，負責台、港「執法人員合作」相關業務。

但今年初有媒體報導揭露此事後，中共與國台辦否認同意我調查官員派駐香港，今年4月港方即傳出要求我方撤換駐港秘書，且無意再核發我駐港秘書的工作簽證。

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