前外交部長歐鴻鍊批蔡政府 要求啟動兩岸談判、簽署和平協議

2019-05-21 11:02

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今天上午召開「蔡英文執政三週年檢討：難堪的國安成績單」記者會，前外交部長歐鴻鍊與會指出，台灣透過公關運作美國國會通過許多友我決議案，卻讓自己在美中對抗當中成為美國的籌碼，也造成兩岸關係的不穩定，他呼籲台灣應該回到過去馬政府時期所扮演的「和平製造者」角色，並建議蔡政府啟動以簽署兩岸和平協議為目標的兩岸政治談判，才是台灣可行的生存之道。

歐鴻鍊表示，蔡政府應認清兩岸國力落差以及國際客觀環境，不論喜歡不喜歡，中國的崛起已是不可改變的趨勢，面對對岸應該和諧而非對抗，並且要從美國可以拯救台灣的迷思中清醒過來，因為美國不會派子弟兵為台灣送死，美國總統川普的商人性格，也一定不會放過賺取戰爭財的商機。

他還說，在前總統陳水扁執政時期，中國才剛崛起，還沒像今天這麼強大，當時陳水扁都說台獨做不到就是做不到，如今中國已經崛起，台灣實力向下沉淪，兩岸實力嚴重落差，此時更不會有台獨建國的可能，建議蔡政府要放棄台獨思維。

前國安會諮詢委員邱坤玄則表示，去年九合一選舉，支持「九二共識」的國民黨大勝，中國國家主席習近平推出「習五條」，重申和平統一基調，卻被蔡政府宣傳成為是要併吞台灣，並簡化、扭曲「九二共識」就是「一國兩制」，藉此拉抬聲望，並打擊民間主張「九二共識」人士，推動仇中、侵美的基調。

邱坤玄並質疑，蔡政府趕在520以前通過修改「國家機密保護法」，延長前總統馬英九、前副總統吳敦義的出境管制期限，卻又說不清楚理由，還說不讓前朝官員到對岸是要保護這些人的安全，說法愚昧又無知。

國民黨智庫外交及國防組召集人林郁方表示，過去三年來，政治不斷霸凌國軍，國防部高層卻十分鄉愿，屈從民進黨壓力，一些民進黨籍的縣市長、立委霸凌軍方，身為三軍統帥的蔡英文從來都沒有幫軍方說過一句話，只會裝睡不醒，這樣軍隊士氣怎麼可能會好？

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