蔡英文向國際喊話：衛生體系不該被單一國家政治意圖牽制

2019-05-20 22:33

〔記者蘇永耀／台北報導〕世界衛生大會（WHA）登場，台灣遭中國阻撓被拒於門外，由衛福部長陳時中率領的世衛行動團今晚在瑞士日內瓦召開國際記者會，並現場播放由蔡英文總統用英語發聲的影片，蔡總統說，排除台灣是很不當的，世界衛生體系不該被單一國家的政治意圖所牽制。

蔡總統首先說，她是台灣總統蔡英文，這個星期來自世界各地的代表團將在日內瓦討論如何強化全球衛生安全。但全球性的挑戰需要全球通力合作，要建立一個真正的世界衛生體系，必須將台灣包含在內。

總統表示，台灣有能力、有資源，也已經在國內外各地盡一份力量，讓世界成為更健康的地方。

她並說，台灣二千三百萬人民享有全世界最優質的全民健保制度之一，許多醫療專業人員離鄉背井到海外服務，與世界各國分享專業。我們非常願意貢獻更多心力來因應全球健康挑戰。

遺憾的是，蔡總統說，台灣今年也未獲邀參加世界衛生大會。排除我們是很不當的，世界衛生體系不該被單一國家的政治意圖所牽制。

總統強調，儘管如此，我們仍會為全球衛生安全貢獻心力，感謝眾多國際友人與醫療組織、以及海外僑團給我們的支持。「普世健康」是個強有力的概念，但唯有我們一起努力，才能付諸實現，如果你也支持這個理念，請盡你所能的為台灣發聲，因為Taiwan Can Help。

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