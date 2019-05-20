我日內瓦世衛歡迎酒會 17友邦代表與美國等多國官員出席

2019-05-20 20:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）今天登場，我國於開議前晚舉辦歡迎酒會，外交部今天表示，我國17個友邦代表團、衛生部部次長及美國等多個理念相近國家官員均踴躍與會，出席人數計160餘人，氣氛友善熱烈，表達對台灣出席WHA的強力支持。

外交部今天發布新聞稿指出，我駐日內瓦辦事處於當地時間5月19日晚間，舉辦「世衛行動團」歡迎酒會，我國17個友邦均有代表出席、包括12個友邦的衛生部部長或次長，以及美國等多個理念相近國家的高階官員踴躍與會，日內瓦「台灣之友集團」友邦駐團全數出席，展現對我支持。

我方則由衛福部長陳時中率行動團全員出席，與各國代表熱烈互動。陳時中致詞時以我國高品質的全民健保為例，強調台灣具備能力及意願分享成功的台灣經驗。民進黨立委邱泰源則從民意代表及國內20個醫衛專業團體代表的角度，表達對於未獲邀出席WHA的強烈遺憾與不滿。

我國友邦聖克里多福及尼維斯衛生部長漢米爾頓（Eugene Hamilton）致詞則提及與台灣的雙邊醫衛合作計畫成果，並公開宣布他將於WHA大會中為台灣強力執言。聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）則強調全民健康照護覆蓋（UHC）不應獨漏Taiwan，肯定我推案標語「Taiwan Can Help」強而有力且名符其實。

外交部說，當晚酒會在日內瓦知名的洲際飯店舉行，出席人數計160餘人，氣氛極為友善熱烈。

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