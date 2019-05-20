世衛大會開議未提案 瓜國大使：以多種不同方式挺台

2019-05-20 22:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）今天開議，共14個友邦為台灣提案，要求大會將「台灣參與案」列入議程。對於瓜地馬拉未在提案之列中，瓜地馬拉大使亞谷華（Olga Maria Aguja Zuniga）今天表示，瓜地馬拉歷來透過多種不同方式表達對台支持，在大會發言、會議發言與執委會等場合，皆表達對台灣醫衛貢獻的肯定與感謝。

第72屆WHA今天在瑞士日內瓦登場，根據世衛組織（WHO）公告，貝里斯、史瓦帝尼、海地、宏都拉斯、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、索羅門群島與吐瓦魯等14國，提交議案給大會，要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」一項列入議程。

其中未在提案之列的友邦，除了非世俗國家的教廷，另包括尼加拉瓜與瓜地馬拉。外交部發言人李憲章今天對此表示，外交部全力洽請友邦及理念相近國家支持我參與WHA，對友邦選擇以不同方式支持我案，表示尊重與感謝。

亞谷華今天透過電郵回覆本報提問時說明，瓜地馬拉的外交政策是透過數種不同方式表達對台灣的支持，例如瓜地馬拉駐日內瓦代表在WHA執委會中表達支持，或例如在WHA大會發言、理事會或各項會議等場合，瓜國衛生部長和駐團代表均會表達對台灣醫衛貢獻、與瓜國合作等的感謝與肯定。

亞谷華也提及，在今年一月的WHO執委會中，瓜地馬拉就曾對台灣在瓜國執行的公衛計畫表達支持與感謝。

根據資料，今年初的WHO執委會中，美國、日本、瓜地馬拉、尼加拉瓜與索羅門群島五國，均以直接或間接方式，呼籲國際社會關注台灣人民被不當排除在WHO外的問題。

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