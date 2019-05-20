WHA友邦將替台灣發聲 陳時中：感謝友邦的支持

2019-05-20 15:04

〔記者林惠琴／台北報導〕世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦登場，我國因中國打壓未接獲邀請函，但衛福部長陳時中仍率領世衛行動團前往，經過多場雙邊會議，友邦都強烈表達將在大會中替台灣發聲，而陳時中也提到，看到網友認為要質疑隔壁連動物都管不了，怎麼去管人？這些意見都會參考。

世衛行動團在日內瓦的第2天，陳時中透過影片表示，是又忙碌、又充實的一天，從早上7點半與世界醫師會的早餐會開始，持續與瓜地馬拉、吐瓦魯、諾魯、帛琉、吉里巴斯等國進行12場雙邊會議，以及參與民團、僑團的遊行，不少外賓也反映在日內瓦街上都看到「Taiwan Can Help」（台灣可以幫忙）的標語，台灣能見度增加，大家都覺得很高興。

此外，陳時中提及，整體來說，在雙邊會議裡面，各個友邦也都強烈表達，在大會裡面會替台灣發聲，這點要感謝友邦的支持。不過，台灣受到支持也是因為對於友邦的醫衛貢獻。

目前世界衛生組織提到十大威脅，包含全球流感大流行、登革熱、愛滋病、伊波拉等高威脅性病菌、抗生素抗藥性、疫苗猶豫、非傳染性疾病、空污與氣候變遷、脆弱的生存環境、基礎醫療體系薄弱。

陳時中指出，台灣不管在防疫上面或是非傳染病，均對於友邦做出很多的貢獻，因此他們心懷感激，我們也非常高興有這樣醫衛的實力可以幫助其他的國家。

另外，陳時中也提到，看到有一名網友留言提及隔壁連動物都管不了，怎麼去管人？希望要提出質疑，自己清楚是在指非洲豬瘟相關的情況，像是海上還有一些非洲豬瘟在漂流，是防疫上面很大的漏洞，台灣會盡力做好防疫的事情，希望對區域、對世界都有所貢獻。

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