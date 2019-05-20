談妥大國防疫合作 世衛行動團將向WHO遞交抗議信

2019-05-20 20:15

〔記者林惠琴／台北報導〕世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦舉行，台灣再次因為中國打壓而無法參與，但衛福部長陳時中仍率領世衛行動團前往，世衛行動團發言人周志浩表示，已與19個國家與組織進行雙邊會談，更與某大國建立制度化防疫平台合作，預計接下來一定會向世界衛生組織（WHO）遞交抗議信，表達台灣加入世衛、參與WHA的訴求。

周志浩指出，今日主要關注WHA開會內容與進展，並關心哪些國家聲援、帶給我們溫暖，除了民團在萬國宮前面自發性的行動、表達我國國內的聲音外，稍晚陳時中部長與相關人員也會召開國際記者會，表達希望參與WHO、WHA的訴求。

周志浩強調，過去2天已與19個國家與組織進行雙邊會談，他們對於台灣未能參與WHA感到忿忿不平，並支持我們所做的努力，他們一定是堅強的支持者。

周志浩提及，雙邊會談已進行14個國家、5個組織，有友邦，也有友好國家，其中，友好國家希望不要提及他們的名字，但他們支持我們，也願意與我們做衛生上的合作，例如有些對於健保非常有興趣、有些關心全球防疫體系認為台灣不應該缺席，也有些條件沒有那麼好，期待能夠協助提供當地民眾更好的醫療照顧或將一些技術引進當地促進其人民健康。

至於瓜地馬拉未參與連署提案一事，周志浩強調，友邦在雙邊會談都相當友善也表達支持，是否有提案需要再持續觀察，當然期待他們會有其他的表示，提不提案可能只是一個面向，能夠提案最好，不能夠提案而有其他的表示，說不定也是好事。

此外，我們也與某個大國談妥建立制度化防疫平台合作，周志浩提及，這個國家與我們來往密切，自己實力也滿好，以他們那麼高的位置提出來，希望與我們深化合作，對兩國與全球人類都是很有意義的事情，未來包含防疫資訊交換情報、交流或支援防治或檢驗技術，以及雙方人員交流與訓練，待回國後就會與對方接洽，陸續展開相關事宜，強調「有意義的事情沒有需要耽擱！」

周志浩強調，未來幾天還是會與許多國家進行雙邊會談，且友好的國家會愈來愈多，在討論中一定會表達希望支持我們參與WHA，並尋求雙方深化合作的方法，明天也會辦論壇邀請相關人員，彼此交換意見，同時展現台灣醫衛成就與能夠貢獻的能力。

至於有沒有中國人員進入我國的雙邊會談？周志浩說明，自己不清楚，但如果他們願意來了解，並秉持理性而不打壓，平等、友善的對待，當然也是歡迎。

周志浩並提及，陳時中部長一定會向WHO遞交抗議信，細節將稍晚連線採訪說明。

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