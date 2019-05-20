僑委不唱國歌遭藍黨痛批 僑委會：不認同但屬表達自由

2019-05-20 11:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院國民黨團今天召開記者會，要求政府解聘兩位上週在僑務委員會議中未起立唱國歌的僑委。僑委會今天對此表示，對於僑委舉動不予認同並且遺憾，不過因在民主國家中此類言行多以表達自由視之，宜由當事人自行衡酌負責，僑委會予以尊重。

立法院國民黨團今上午召開記者會，痛批來自南加州的兩位僑務委員在上週的僑務委員會議開幕式中，未起立唱國歌，事後還在臉書上表示是「不唱國民黨黨歌，無關愛國與否」。國民黨團副書記長童惠珍、國民黨立委林為洲、無黨籍立委陳玉珍認為兩人不適任中華民國僑委，強烈建議政府解聘。

僑委會今天對此表示，僑委會是政府機關，依會議規範議程中應有唱國歌儀式，而與會人士基於對國家忠誠及國民禮儀的遵守，自應起立表示尊重。當日蔡總統、吳委員長及絕大多數的僑委在典禮上都依照儀式表達對國家的尊重，並無疑義。

僑委會接著說明，對有二位僑委未起立的舉動，僑委會基於以上對國家的尊重及國民禮儀的要求，不予認同並對引起社會非議甚表遺憾。

針對外界建議撤銷僑委一職，僑委會則表示，在民主國家中此類言行多以言論及表達自由視之，與先前有僑委參與中國官方活動有違行為準則尚有不同，因此其進退，宜由當事人自行衡酌負責，僑委會均予尊重。

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