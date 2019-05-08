僑務委員會議下週盛大登場 盼匯聚僑力共創繁榮

2019-05-08 17:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕「108年僑務委員會議」將於下週開幕，僑委會今表示，將有來自六大洲、165位僑務委員代表海外僑社返國提出建言。僑委會委員長吳新興說，期盼藉由此次會議聽取各方建言，凝聚共識，落實僑務工作，全球僑胞共同推動國家政經發展。

一年一度的「僑務委員會議」將於5月14日至17日在台北圓山大飯店召開會議，僑委會今天發布新聞稿指出，屆時將有來自六大洲165位僑務委員代表海外僑社返國提出建言，促進國家發展。

去年僑務委員會議以「投資台灣」為主軸，今年則以「匯聚僑力，共創國家繁榮」為中心議題。

僑委會說，為了讓與會委員瞭解國家當前政策，特別安排陸委會主委陳明通及行政院政委唐鳳就當前「兩岸政策」及「政策數位治理」進行專題演講，同時也就國防安全、外交、經貿發展、華文教育及文化等議題，安排與政府各部會代表座談，聆聽海外僑界建言。僑委會也以「僑委在僑社的功能」為題，安排僑委分組進行專題研討，藉由意見交流分享傳承經驗。

僑委會也指出，會議本身之外，議場展示也十分多元，包括「僑胞卡展示專區」，將有7家商品廠商及5家醫療健檢院所設攤，推廣台灣優質商品及醫療健檢服務，鼓勵僑胞回台期間使用「僑胞卡」享受特約商店消費優惠及健檢服務。

僑委會也從今年起設置「僑務電子報LINE@」，搭配「僑務電子報」及「僑務電子報YouTube」頻道等社群管道，提供最新政府資訊及即時僑務服務，此部分在會場也有相關展示介紹。會議結束後僑委會則安排與會委員參訪國防建設，見證國防壯盛及國軍訓練成果。

吳新興說，僑委會努力以實際行動及創新思維，翻轉僑務服務，打造更有效能的僑胞服務平臺，他也期盼藉由這次僑務委員會議，聽取各方建言及意見，凝聚共識，落實僑務工作，使全球僑胞不分黨派，支持政府，共同推動國家政經發展。

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