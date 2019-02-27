找我不用擔心安全！ 墨西哥傳奇僑委梁輝騰獲頒海華榮譽章

2019-02-27 22:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會今天頒發「海華榮譽章」給墨西哥僑務諮詢委員梁輝騰，表彰梁輝騰長久以來對僑界的貢獻。僑委會委員長吳新興說，梁輝騰是傳奇性人物，更是僑胞在墨西哥的重要支持力量，每當墨西哥若有急難救助需求，梁諮委都站在第一線，受獎當之無愧。

僑委會今天舉行「海華榮譽章」頒發儀式，頒贈「海華榮譽章」予墨西哥地區僑務諮詢委員梁輝騰，表彰梁輝騰長久以來熱心僑社工作以及處理國人急難事件的貢獻。

吳新興致詞時說，「海華榮譽章」是為感念僑胞在海外的重大貢獻所設置，透過外館提報推薦名單，與僑委會專案審查會議通過後予以頒發，過程嚴謹、慎重。談起梁輝騰，吳新興說，「在場嘉賓過半都認識這個傳奇性人物！」吳新興介紹梁輝騰在海外赤手空拳的奮鬥故事，大讚激勵人心，「就像壓不扁的玫瑰般厲害」。

梁輝騰經過28年在墨打拼，現在是墨西哥梁氏企業集團總裁，並曾任中南美洲台灣商會聯合總會總會長，約三分之一在墨台商都是梁氏企業員工。吳新興說，梁輝騰不但事業成功，而且熱心，是僑胞在墨西哥的重要支持力量。若墨西哥發生急難救助需求，也都站在第一線，駐處也極力推薦，受獎當之無愧。

梁輝騰今天致詞時說，很榮幸獲得僑委會頒贈獎章，也歡迎大家多到墨西哥，「找我不用擔心安全」。梁輝騰受訪時分享，2017年墨西哥地震當時，墨西哥台商會捐贈17萬美金，到災區發放上千張現金卡，讓當地民眾領取可以直接使用。梁輝騰自身也是慈濟榮譽董事，便協調慈濟前進災區，他說，慈濟也發了價值600多萬美金的現金卡，並派慈濟醫生團隊義診，出了很大的力。

根據僑委會資料，梁輝騰曾2度擔任墨國僑務委員，去年9月起任僑務諮詢委員。梁輝騰熱心公益，多次捐款賑助台灣、墨西哥天災災民及扶助弱勢團體，例如2017年墨國強震事件中主動協助罹難僑民家屬處理殯儀後事、響應2018年花蓮震災捐款協助重建等。僑委會肯定其在關鍵時刻展現僑友相互扶持、患難與共的愛心，並協助提升台灣在墨形象，凝聚僑界力量，殊堪僑界表率。

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