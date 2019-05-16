全球僑委聲明：世衛不應因政治刻意排除台灣參與

2019-05-16 20:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）倒數計時，但台灣卻因中國阻撓被拒於門外。年度「僑務委員會議」大會由僑界代表發起並通過一份共同聲明指出，世衛（WHO）不應因政治刻意排除台灣參與，且隨著各類病毒與傳播的全球化，更應主動邀請台灣參與WHO所有活動，籲WHO正視台灣人民基本人權。

一年一度的僑務委員會議今天閉幕。在閉幕典禮前，來自全球六大洲的近180位僑界代表，在閉幕典禮前以無異議方式，一致同意通過一份共同聲明，支持台灣參與WHO及WHA。

聲明指出，我國多年來善盡國際責任，積極致力協助其他國家提升公衛及醫療照顧品質，卻已連續第3年未獲邀出席，全球僑委對此深感遺憾與不滿，故共同發表聲明。

聲明述及，依據WHO憲章，健康是基本人權，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情況之不同而有所差別，WHO不應受到任何政治因素的干擾而刻意排除台灣參與，讓2300萬同胞切身的衛生人權無法獲得應有保障。

聲明也提到，台灣於2003年防治SARS有成，使當時鄰近國家免於感染，累積了寶貴經驗，與世界各國衛生單位分享，幫助國際社會建構更完整的公共防疫體系。而隨著人類生活的進展與交流更為緊密，各種致命病毒變異及傳播更形嚴重與快速，世界公衛不應忽略台灣的公衛與防治能力，WHO的所有活動均應主動邀請台灣參與。

聲明結語表示，台灣醫療水準世界公認，全民健保被譽為全球最進步的公衛制度，不論在傳染疾病防治、國民身心健康維護、重大或罕見疾病治療及弱勢群體照顧等領域都居領導地位。全球僑委籲請WHO必須尊重中華民國（台灣）參與各項國際公衛活動的權利與義務，正視台灣人民的基本人權。

副總統陳建仁出席閉幕典禮致詞時，也特別感謝僑委發聲。陳建仁說，台灣國際處境困難，在WHO和INTERPOL等場域都受到不公平對待，幸好有僑胞為台灣發聲，因為大家的努力，世界各國得以了解台灣的能力與貢獻意願，美日加澳歐盟等都一再支持台灣參與，期盼繼續一起打拚，讓台灣得到應有的尊重和地位，讓每個台灣人成為有貢獻的世界公民。

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