支持同婚的7藍委之一 陳宜民立委初選落敗發聲明

2019-05-19 12:10

〔記者林良昇／台北報導〕立法院三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，成為亞洲第一個同婚合法化的國家，7位國民黨立委支持投下贊成票，引發藍營支持者不滿，其中支持同婚法案的國民黨立委陳宜民今在黨內的立委初選結果出爐，不敵對手，陳宜民表示，從政之路不負此行，無怨也無悔。

在同婚法案投下贊成票的同時，陳宜民正在進行黨內立委初選民調，今天民調出爐，陳宜民不敵對手高雄市議員李雅靜，無緣轉戰區域立委。

陳宜民發表聲明表示，或許外界對他這次由不分區轉戰區域立委有空降部隊之疑慮，但實則不然，他於2016年擔任立委後，首要之務即是在鳳山成立第一個服務處，理由除了他是正港道地鳳山子弟外，也是將鳳山當作自己從政之路的起點。

陳宜民說，3年時光，他從未有一日忘記身為立委之職，在法案、預算的推動、監督以及揭弊工作上如履薄冰、兢兢業業，每一次質詢、每一場記者會，自問全力以赴不負鄉親及黨團期待。

陳宜民強調，初選民調期間，適逢朝野進行同性婚姻專法攻防，在爭議聲中選擇與黨團不同調投下贊成票，而非以取巧的缺席迴避，此舉也引發選民與支持者的誤解，也可說，是這次在初選中敗北的主因。

陳宜民強調，一如他先前所言，自擔任立委起從未一日忘記選民託付與從政初衷，他出身公衛學界，深知婚姻是基本人權，且同性婚姻有助單一性伴侶的社會支持，在人權、醫學與公衛專業權衡下，必須將個人勝負放下，以社會大利為先，儘管初選失利，但求無愧於心。

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