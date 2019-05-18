倒戈挺同婚遭砲轟 陳宜民霸氣回：我可以不做第二任！

2019-05-18 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（17日）同婚專法立院三讀通過，台灣也成為亞洲首個同志能夠合法結婚的國家。投票過程中國民黨立院黨團雖然耳提面命不得支持民進黨提出的版本，但還是有7名籃委倒戈投下贊同票，被黨內圍剿，不少深藍選民也揚言要用選票讓這些人「下架」。其中，立委陳宜民昨深夜在臉書發文強調自己不願受政治影響，做出讓自己後悔的決定，更霸氣表示，「我可以不做第二任！」

陳宜民昨晚在臉書發文坦承自己投下同意票後，身邊助理們都愣住了，「因為我是七名投出「同意」的國民黨立委中唯一一位正在進行初選民調的立委！」有人建議他乾脆聰明一點，缺席就好，但陳宜民表示，「在民調關鍵期，模糊帶過，也許是最安全的作法，但宜民不想被「政治」影響而做出後悔的決定，宜民個人勝負為輕，人權和良心才是我的堅持、也是宜民從政的初衷！」

據《中央社》報導，黨內有7名立委倒戈，藍營群起圍剿，更在群組內流傳「誰投同婚票，立委就換掉」的文宣，要求用明年的立委選票「下架」這次跑票的立委。對於自己的初選民調是否會因此受到影響？陳宜民受訪時霸氣表示，「我可以不做第二任！」另名同樣投下贊成票的藍委李彥秀也表示，面對不同的聲音及質疑，只能努力溝通，繼續讓大家看到他們在立院、地方上的努力，希望讓國民黨也有機會跟下個世代溝通。

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