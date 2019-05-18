回楓港老家撿到槍！ 辣台妹：2020要守住台灣只有蔡英文

2019-05-18 22:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕總統蔡英文今天返回家鄉屏東，最後一站公開行程就是老家枋山鄉楓港村，致詞時除了重申她的近期名言「起厝起一半，師傅不能換」，更直言，2020是對台灣發展最關鍵的一年，能守住台灣，只有一個人，就是蔡英文。

蔡英文今天下午最後行程排定回到家鄉故鄉楓港德隆宮，在參拜後也來到廟埕向久未見面的鄉親父老問好，她致詞時說，執政3年已打下基礎，現在改組後的行政院，院長蘇貞昌和團隊很認真，作事明快，政策都很清楚，該處理的事情第一時間就會處理，民眾感受執政越來越穩，越來越能感受成效，這3年來的經濟也是逐步穩定的成長，從民調也在逐漸往上走可看得出來。

蔡英文說，這表示民眾知道「台灣」這個政府有在打拚作事，現在是要展現政績的時刻，讓民眾有感受，而剛剛在地社團理事長也指出，現在最重要的事情就是顧台灣，她強調，這3年來中國對台灣壓迫非常多，但蔡英文從來沒讓步過，從未接受過他們的條件，堅持住台灣人的主權及民主、自由，讓台灣人的生活維持住。

回到家鄉的蔡英文除了數度大讚「改組」後的蘇內閣精實，最後一站的發言也明言抨擊中國壓迫台灣的惡霸心態，宛如「回家撿到槍」。蔡英文說，台灣的民主還要再發展的更好，2020年這關就是最重要的關卡，中國對台的企圖心極強，中國希望控制、影響台灣，讓台灣的自由、民主受限，若2020年若選不對總統，將守不住台灣，這對台灣的未來發展是很嚴重的一件事，她直指，2020要守住台灣，只有一個人，就是蔡英文。

隨後鄉親依序上前大合照，熱情支持者更組團高舉「全力挺小英總統競選連任」字卡，以行動力挺「屏東女兒」。

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