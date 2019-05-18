賴清德訪嘉縣綠營僅太保市長出席 賴：人民支持最重要

2019-05-18 15:27

［記者林宜樟／嘉義報導］參與民進黨總統選舉初選的前行政院長賴清德，今天早上到嘉義縣朴子配天宮向媽祖參拜，但民進黨嘉義縣公職人員僅有太保市長黃榮利陪同出席，對此賴清德說，行政資源或派系可以發揮力量或影響選舉，「但得到人民支持最重要」。

陪同賴清德向民眾爭取支持的黃榮利說，當初前總統陳水扁參選總統時到訪嘉義縣，只有他前往代表支持，「就像這次一樣」；他說，從基層的聲音瞭解，許多人是支持賴清德，雖然地方公職只有他出席，猜想是因為「受到某種壓力」，其實私下都在喊加油。

賴清德說，人民最重要，行政資源固然可發揮力量，派系也可以影響選舉，但都沒有得到人民支持重要，自己走入基層，接觸民眾，報告理念，只要人民支持，自然可以突破派系或行政的干擾，他有信心能夠在統統大選帶領民進黨獲勝。

賴清德說，民進黨在去年地方選舉大敗，輸200多萬票，得票率比2008年總統選舉還少，去年選舉結果等於回到原點，「很多人鼓勵要求我承擔，不要眼睜睜看著民進黨本土政權輸掉」，中國已有併吞台灣的動作，他希望能和鄉親一起捍衛台灣主權，發展經濟，讓大家過好日子。

賴清德也說，民進黨總統黨內初選要儘速確定期程，原本黨中央規劃5月底完成，因此5月22日的中執會必須確定，若初選期程遙遙無期，支持者焦慮，對明年總統和立委選舉都有很大的影響。

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