蔡英文返鄉和鄉親搏感情 霸氣說「沒當過兵但是是真正的三軍統帥」

2019-05-18 17:03

［記者陳彥廷／屏東報導］總統蔡英文今天回到屏東，第一站先拜訪東港東隆宮，受到不少民眾支持，還有動漫迷遠從高雄前來支持，蔡英文一開頭就表示，國艦國造的最困難的設計圖已經完成，現在正在蓋廠房，拜託民眾再給她們多一點時間，她絕對會保護台灣的民主及台灣人的尊嚴，更霸氣宣言「沒服過役，但是是真正的三軍統帥！」。

蔡英文屏東之旅，首站先赴東港東隆宮，在立法院長蘇嘉全、立委莊瑞雄、蘇震清及內政部長徐國勇還有縣議員林蔡鳳梅等人陪同下向東港溫王爺參拜，隨後於廟埕由廟方介紹並致詞，現場也擠滿等待的群眾。

蔡英文首先感謝東隆宮，也說不只她認識董事長，她的父親也認識董事長，她今天回來屏東除感謝董事長伍水源這幾年的照顧外，也特地來看長輩及家族的好朋友，藉這個機會向大家請安問好以及拜託。

蔡英文表示，到5月20日，她作總統就要滿3年，她強調這3年來蔡英文的政府團隊是很拼命、認真、很負責任的的政府。

蔡英文直言，以前的總統要做的事情或當時他們想做卻不敢做的事情，她和她的團隊現在都很勇敢的一項項承擔下來，像她前幾天去高雄視察正在替我國打造潛艇的台船公司，這麼重要的國防事項從總統是蔣介石的時代就已該開始了，但經過這麼多任總統卻都沒有人做，為何沒做？是有的決心不夠，有的是外在條件不夠成熟，她要向大家報告，蔡政府用短短3年來做，現在所有階段中最困難的設計圖已完成，正在開始蓋廠房，廠房蓋好，就可以來造潛艦。

蔡英文指出，這件很久以來的總統都做不到的事情，蔡英文在就任第3年就開始做，因為這對我們台灣的國防最重要，能保護自己、保護民主，保護我們生活的方式，這些最重要的事情，她極為重視，她做總統的3年期間，花最多時間的就是國防。

她強調，雖沒有服過役，沒有當過兵，但是她要告訴大家，他是真正的三軍統帥，霸氣說法也獲得現場尖叫歡呼，她續說明，只要我們三軍需要總統支持、給他們指導、方向的時候，蔡英文從未懷疑、遲疑過，全力支持國軍，讓我們國軍挑起保家衛國的責任。

時值5月報稅季，蔡英文也大力宣傳減稅政績，她指出，大家都說要照顧民生，這幾年經濟穩定成長、稅收增加，眼下最重要的一件事就是要照顧人民，她就舉五月報稅為例，當她一問「今年報稅有沒有比較輕鬆」，現場立刻大聲回答「有！」。蔡英文說，這不是代表去年賺比較少，而是還債所剩餘的就回饋給人民，讓人民過更好的生活。

蔡英文強調，我們做了年金改革，做轉型正義的改革，並做能源轉型的改革，這是台灣應該做的事，但是以前的總統不做，我們現在在做，我們用3年在打基礎，現在基礎打好了，政績一項項提出來，給我們台灣人感受這3年來的打拼是有成績的，所以我要跟大家講，現在基礎打好了開始蓋房了，拜託鄉親再給蔡英文更長一點的時間，蔡英文一定會蓋很堅固、很漂亮、很好用、很牢固的房子給我們台灣人用「好不好？」，現場也立刻叫「好」。

「這是個關鍵的時機點！」蔡英文表示，看到現場許多都是長期支持蔡英文的鄉親序大，值此關鍵時機最需要大家的幫忙，她要拜託大家在初選及大選這關都能讓蔡英文過關，她也強調將繼續保衛台灣，讓台灣的主權及台灣人的尊嚴都能守得住，讓世世代代的台灣人、我們的年青世代及其下一代世世代代都能有獨立自主的權力，並再次拜託鄉親再支持她一次，拚初選、拚大選。

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