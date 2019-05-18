民進黨總統初選 賴陣營駁反悔或意圖變更

2019-05-18 16:22

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選由前行政院長賴清德對上蔡英文總統，雙方也持續交鋒，甚至對於昨天的協商結果有不同看法，蔡陣營也建議黨中央能將協商結論的簽名公布，以昭公信。對此，賴清德行動辦公室發言人李退之表示，賴清德的發言只是強調整個協調過程中，各項結論成立的「前提」，無所謂反悔或意圖變更的說法。

民進黨昨天進行蔡賴陣營第二次協商，會後由民進黨秘書長羅文嘉召開記者會，說明協商重點。其中包括將採用 「對比式民調」並納入「手機樣本」，至於「民調時間」，則將在民調方式、手機樣本比例有共識下，於下次會議（20日）確認。不過賴清德昨晚受訪並且在臉書發文，都緊咬「唯有依黨中央規劃5月底完成初選，才有民調方式考慮納入一定比例手機的空間。」

李退之指出，協調過程中，納入手機民調、採對比式、確認初選期程，是完整包裹提案的三大要素，缺任何一個要素都是不成立的，這樣的精神在昨天的協調會中非常清楚。

李退之表示，協調過程中，賴清德的代表再三力爭，納入手機民調必須符合黨主席卓榮泰提出的確保手機民調準確性、公正性、防弊等其他配套作為，也必須同時公布黨中央之前規劃的初選日期，但對方堅決不接受，導致最後只公布了納入手機民調及對比式民調；賴清德只是重申必須確認初選期程，因為這是協調會中，整個包裹提案成立的前提。

李退之也提出三點質疑，一、請問蔡英文總統是否願意完成初選程序？二、蔡英文總統代表方是否可提出具體完成初選程序的時間表？三、請問蔡英文總統，是否願意接受民調結果？

李退之強調，民進黨支持者的焦慮，在於民進黨一改再改相關初選期程，而遲未提名總統候選人，為團結基層贏得明年總統大選，蔡總統應明確表態相關初選期程，不須執著於民調技術性細節。

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