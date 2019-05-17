不滿郭台銘酸「只會說發大財」 韓粉出征粉專反擊

2019-05-17 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘昨天出席台東中小企業座談會，對高雄市長韓國瑜火力全開，他酸韓只會說「發大財、發大財」，卻連庶民經濟都不懂。郭台銘此話一出，臉書粉專當晚隨即遭到韓國瑜粉絲攻擊，砲轟郭就算贏得黨內初選，也得不到韓粉的選票。

郭台銘昨天說，韓國瑜沒當過老闆，根本不懂什麼叫庶民經濟，同時問現場人士：「韓國瑜說自己是政治新鮮人，你們相信嗎？」郭台銘指出，韓國瑜早在17年前就當了3屆立委，妻子也是縣議員，這怎麼是政治新鮮人？

他強調，自己跟在座的中小企業者一樣，都是白手起家，打過赤腳、穿過「中國強」布鞋，創業時只有10萬元、家只有幾坪大，每1分錢都是合法累積而來，「我才是政治新鮮人，競選總統，不是要搞政治，而是要搞經濟、政治替經濟服務」。

郭台銘批評韓國瑜的言論曝光後，引發韓粉不滿，紛紛到郭台銘的臉書粉專批評，「我覺得您真是欠缺智慧耶！您以為這樣一味攻擊韓國瑜就可以拉抬自己的選情嗎？就算把韓國瑜的民調打下去了，您也同時把韓粉得罪光了，少了韓粉的支持，您認為自己還選得上嗎？」、「你今天講的話真的讓我刮目相看！國民黨內鬥內行外鬥外行！2016年不敢出來承擔！2020就要出來割稻尾！」

還有韓粉說，「郭董你就算贏得初選你也得不到韓粉的支持的，因為你的手段抨擊太不厚道了，4年前不出來，現在因為韓流的帶動讓國民黨大勝，趁形勢好的時侯才要出來選，真的是無言」、「請拿出競選總統的格局好嗎？不是和韓國瑜稱兄道弟嗎？ 怎麽韓國瑜說什麽你就是跟着他屁股拿着棍子追猛打韓？」、「非常的訝異，郭董繼楊秋興之後，也如此的失言，是你們的幕僚要你如此打擊韓國瑜的，還是你自己的吐真言？」

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