民進黨團微調同婚專法 藍委傻眼：違反748核心精神

2019-05-16 21:17

〔記者陳昀／台北報導〕立法院會明天表決同婚專法草案，經過行政立法協調會報，民進黨團今晚決議微調專法，刪除「同性婚姻」4字，但開放同性伴侶「結婚登記」；對此，已表態挺同的國民黨立委許毓仁批評，這樣的修正動議看似兩邊討好，卻根本違反748核心精神，讓人傻眼，他希望能在政院版投下贊成票。

許毓仁說，他堅決反對修正第二條「同性婚姻」核心條文，這是「司法院釋字第748號解釋施行法」對同志最重要的保障，拿掉「婚姻」二字，完全破壞對同志的承諾。

他指出，第四條的「結婚登記」看起來像是在補償第二條，但這只是兩邊討好的版本，同志不會接受，這樣的修正動議根本違反748核心精神。

許毓仁說，他從第一會期就開始支持婚姻平權，提出民法修正案也曾獲同黨立委連署，這個議題不該升高為政黨對決，自己會按照初衷，在合憲的「司法院釋字第748號解釋施行法」投下贊成票。

立法院國民黨團下午召開黨團大會，黨團書記長吳志揚會後說，已決議尊重去年公投結果，「團進團出」、一致反對政院版本草案，若民進黨願意修正為「公投結果方向」，則可以支持；但不少國民黨立委私下反駁說根本未達共識，黨中央要求支持賴士葆版本，但有多位黨籍立委想支持政院版，因此遲無共識。

據了解，國民黨多位青壯派立委希望支持行政院版草案，就算不能投下贊成票，也要對關鍵條文表態，但黨中央希望黨籍立委支持賴士葆版本，雙方僵持不下，會議不到30分鐘，就有多位立委無奈離席，留到最後的許毓仁，也被賴士葆要求「明天不要講話」，但始終沒有達成決議，因此國民黨副主席曾永權說「支持賴士葆版、開放林岱樺版，對於現場一切議事狀況予以尊重」。

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