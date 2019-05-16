民進黨團版同婚草案微調 明表決「一致投票、共同承擔」

2019-05-16 18:49

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕立法院明天將表決同婚專法草案，行政院今天也邀請民進黨立委協調，民進黨團幹部拋出「微調版本」，將第一條立法目的改成中性的「為落實司法院釋字第748號解釋之施行。」第二條的同性婚姻關係移除，避免刺激「反同方」，不過在第四條增加「結婚登記」，保障憲法上同性伴侶婚姻自由之平等。民進黨團總召柯建銘表示，明天將「一致投票、共同承擔」。

行政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」草案的建議修正版。第1條部分，原政院版草案為「為使相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，以達成婚姻自由之平等保護，特制定本法」。建議修正版本為「為落實司法院釋字第748號解釋之施行，特制定本法」。

在第2條部分，行政院版草案原條文為「稱同性婚姻關係者，謂相同性別之二人，為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係」。修正版則改為「相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係」。

第4條政院版草案原條文為「成立第二條關係應以書面為之，有二人以上證人之簽名，並應由雙方當事人向戶政機關為登記。」修正版為「成立第二條關係應以書面為之，有二人以上證人之簽名，並應由雙方當事人，依司法院釋字第748號解釋之意旨及本法，向戶政機關辦理結婚登記。」

新版本照陸釋憲文 前2條文「婚姻」不見了

「一致投票、共同承擔。」民進黨團總召柯建銘表示，台灣歷史上沒有一個法案牽扯如此之深，過去核四也是造成台灣社會很大衝突，這個法案大家都在思考、焦慮，也一直在對話，很難滿足對立面要求，呼籲大家冷靜面對問題。

民進黨團幹事長管碧玲解釋，第一、第二條，這兩條條文沒有用婚姻兩字，而是把「結婚」放在第四條，只是文字微調，內容沒有改變，完全採用大法官釋憲文的文字，不增加、不創造新名詞。

管碧玲表示，這個法把結婚登記明示出來，這個專法一定要過，否則造成的亂象，執政黨無法承擔，我們也不能把問題丟給人民。

民進黨團書記長鄭運鵬表示，今天在最短時間內，確認民進黨和行政院版本，希望明天議事可以順利進行。

至於明天將會「一致投票」，若沒有配合投票，是否將祭出黨紀？柯建銘說，明天早上黨團大會將討論是否祭黨紀。

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