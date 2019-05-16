郵政案 陳其邁：若對我含沙射影指涉，一定提告！

2019-05-16 14:40

〔記者李欣芳／台北報導〕中華郵政智慧物流營運中心案延燒，行政院副院長陳其邁遭國民黨立委許毓仁在臉書上點名是否就是政治干預者之一，要求說明，對此，陳其邁今天出席資深媒體人王時齊的新節目發布會時澄清，他沒有關切或干預此案，昨天也與許毓仁通過電話，「他（許毓仁）也充分了解這件事跟我無涉」。

陳其邁說，「假如說有任何含沙射影的指涉，我一定會提出告訴！」。 中華郵政推動智慧物流，打造「郵政物流園區」，其中斥資近百億興建智慧物流營運中心，分成十五單元招租，卻全由PChome一家廠商承租，引發爭議，繼交通部決議撤換中華郵政總經理陳憲着之後，行政院秘書長李孟諺昨天召開記者會表示，中華郵政董事長魏健宏有監督不周的責任，行政院會要求交通部要對方下台。

陳其邁今天受訪表示，這件事情從頭到尾，他與交通部、中華郵政、PChome，以及任何業者從來沒有接觸過，也沒有關切過，更不要說有任何的干預，所以他昨天也跟許毓仁委員通過電話，對方也充分了解這件事跟他無涉。

陳其邁說，行政院也會依法行政讓PChome與中華郵政依招標公告完成締約的程序，這對台灣整體物流跟國家的新南向政策、電商新創事業等發展非常重要。所以這件事情，行政院的態度是非常堅定而清楚。

至於為何中華郵政高層會被撤換？陳其邁說，中華郵政的董事長及總經理被撤換，這是屬於交通部的權責。當公司改組，我們希望未來無論是專業，或是推動整個郵政的改革與包括保障員工權利，我們希望交通部都能落實。

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