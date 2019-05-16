政院盼多元廠商進駐 卻變一家全包

2019-05-16

〔記者陳宜加、鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政智慧物流營運中心招租風暴擴大，總經理、董事長相繼落馬，主因是招租標案為確保投資效益而未設定廠商承租上限，導致斥資百億投資由單一廠商全包，卻仍須按照遊戲規則走下去，各界直指中華郵政有疏失。

智慧物流營運中心斥資將近百億，切割為十五個單元對外招租，第一名為PChome，規劃承租十五單元，等同僅一家廠商進駐。中華郵政解釋，初期廠商進駐意願低，考量投資龐大，為確保投資效益，而不設定承租上限，招租文件經公告四十天，並無異議，招租案為公開招標，由外部委員評選，一切依法行政，堅持依評選結果往下走；且即使暫緩決標、啟動協商，中華郵政仍有裁量權。

PChome不退讓 協商卡關才延燒至高層

但據了解，由於PChome堅持不讓，協商卡關，驚動立委而使全案曝光並向高層延燒，交通部檢視也認為有違共用平台原則。外界也質疑中華郵政讓單一廠商進駐，甚至未來還可以當二房東，相當不合理，導致主管該招標案的總經理陳憲着先遭撤換。

至於董事長魏健宏一併中箭，據了解，政院事先已提醒魏健宏留意，盼有多元廠商進駐，打造國家級物流中心，最後卻不符期待，引發政院不滿。魏健宏雖自認已交辦下屬，但政院仍認為他有督導不周之責。

知情人士指出，政院原本要主導招租案、堅持調查，交通部與魏健宏溝通，但陳憲着不配合，若全案順利也罷，但發生獨厚特定廠商爭議，必須徹查決策過程，將陳憲着調離現職，但陳憲着選擇退休。魏健宏則因是賴清德人馬，行政院或許趁機一併處理人事案；而此舉也符合蘇揆風格，對下屬做事不周常不假辭色、嚴罰立威。

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