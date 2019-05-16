政院定調！ 中華郵政董座下台 讓PChome訂約

2019-05-16

〔記者李欣芳、陳宜加／台北報導〕斥資近百億的中華郵政智慧物流營運中心，招租爭議風暴擴大，繼交通部決議撤換中華郵政總經理陳憲着並徹查後，行政院認為中華郵政在標單未載明承租上限、有嚴重行政疏失，中華郵政董事長魏健宏有監督不周責任，要求交通部撤換。政院表示，經調查認定網家投標合乎規定，交通部與中華郵政應讓PChome網家完成訂約及決標程序。

罕見！ 總經理、董事長接連被拔除

據悉，交通部與行政院認為中華郵政有嚴重行政疏失，一個重要招標案，標單竟然沒寫清楚承租的上限。且此案造成廠商對政府的誤解，加上民進黨立委對中華郵政也多所質疑，因此決定對中華郵政出重手。

行政院秘書長李孟諺昨召開記者會表示，設置這個物流中心的目的，是要建構一個跨境物流業與電子商務集中的平台，扶持電商產業與物流產業，變成集貨與發貨中心。但中華郵政招標時，未將每家業者要承租的單元做上限規定，以致網家對於十五單元全面承租。

李孟諺說，交通部長林佳龍多次向行政院長蘇貞昌反映陳憲着有許多不適任狀況，特別是這次招標過程中，未善盡招標前監督等責任，也未能避免過度集中在單一廠商的疑慮，因而被撤換。魏健宏在招標評選過程則有監督不周的責任，將要求交通部要他下台負起責任。至於網家指控有外力介入，李孟諺強調無此事。

魏健宏監督不周 官員指他被架空、管不動

曾於賴清德在台南市長任內擔任交通局長、成大教授的魏健宏，於前閣揆賴清德任內受命接掌中華郵政，去年五月十一日上任，迄今才剛滿一年。被點名下台後他未接手機，也未發表意見。

有知情官員則為魏健宏喊冤，指魏健宏是希望多元招租、讓更多廠商分享成果，但去年才空降的魏在中華郵政被架空，對於此案更是「被蒙在鼓裡」。交通部雖多次傳達希望不要一家獨包，但魏似乎「管不動下面的人」，因而遭殃。

交長點名陳憲着不適任 政院否認外力介入

交通部表示，為保障業者合法依規投標取得優先權的權益，將請郵政公司與第一順位的廠商完成決標訂約之程序，並落實打造「公共化的共用平台」目標。

中華郵政發言人郭純陽表示，將配合辦理，持續協商，本於權責裁量作出最好決定。他也說，決標未設定期限，中華郵政將用充分時間溝通。

由於百年中華郵政首次出現董事長與總經理一夕之間都被拔除，郵政工會昨晚發聲明指出，董、總無故被去職，今天將前往行政院抗議，要求不得撤換，否則不排除發動更大型抗爭或罷工。

工會表示，交通部徹查引發寒蟬效應，中華郵政採購、招標完全依法行政，不敢有任何偏私，專案小組設計招標規範後，也依法在工程會網站進行公告，外界並無任何疑義，為何進行到決標關頭卻發生劇變？建請政府部門詳查。

物流中心爭議表格

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