議員要官員起立為韓國瑜鼓掌 洪慈庸：毛骨悚然

2019-05-14 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市議員王義雄今（13日）上午質詢時，除稱讚市長韓國瑜6顆星與101分，還要求在場列席的官員起立鼓掌，讓部分官員感到尷尬、錯愕。有網友酸說，「這場景我在中國人大有看過」；時代力量立委洪慈庸也說，「看到這畫面感到毛骨悚然」。

王義雄今質詢一開場就說給韓國瑜6顆星、101分，還形容韓有魄力、有毅力、有決心、有擔當、有格局、有國際觀，一心為市民生計打拚，是苦民所苦、民之所欲的市長；接著，王義雄還要求全場列席的高市府官員起立，「大家拍拍手，為市長的表現鼓勵」，此話一出全場傻眼，也有官員表情瞬間錯愕。

「看到這畫面感到毛骨悚然，試想立法委員要求全體起立為行政院長鼓掌會是多荒謬的畫面？」洪慈庸在臉書直批，民代問政監督，政府做得好就期勉加強，做得不好就指正，有理有據，怠職生弊該罵就罵，該怎麼做就督促政府怎麼做，這是政府能進步的契機。「用誇張的馬屁去奉承一個首長意義何在？對社會進步有什麼好處呢？」

洪慈庸也提到，替時力各地的議員們加油，新政治的改革，真的要繼續在地方深化。

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