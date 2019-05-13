鬆口要選了！ 韓國瑜：若選上總統就在高雄辦公

2019-05-13 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜是否參選2020總統大選仍備受外界關注，日前表示沒辦法接受目前國民黨總統初選制度、沒計劃初選辯論，卻始終沒鬆口到底要不要選。對此，韓國瑜今天接受電視節目專訪時透露，假設真的選上2020總統，會選在高雄上班；等於是鬆口要參選了！

根據《東森新聞》報導，韓國瑜今天接受節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑專訪時表示，假設當選總統的話，那他想在高雄辦公，「總統府在南部有辦公室，完全沒有問題，就在我們高雄鳳山辦公室旁邊，還有一個總統府辦公室。」

劉寶傑詢問，辦公室都已經找好了？韓國瑜回應「不是，本來就有的」，還說以前的總統都習慣台北的生活圈，大家觀念都已經固化，沒有人想跳脫看看。他強調，假如他現在是總統，那他會紮營在高雄，不會離開高雄，就像他是雲林人，但在台北與高雄上班都是一樣的，是沒有差別的。

劉寶傑詢問，可是以前總統接待外賓多是在台北，難道以後要叫外賓跑去高雄嗎？韓國瑜則說，「不會啊，飛機轉頭，飛機停桃園機場的，轉小港機場不就好了嗎？」強調搭個飛機很快就能到高雄，也提到搭高鐵來回也是可行的，他認為這些「技術問題」很好解決，「最困難的是心理」。

韓國瑜認為，行政院長在台北辦公，總統在高雄辦公，如此一來「南北完全就開始平衡。」

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