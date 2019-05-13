韓國瑜為何鬆口想選總統？ 范世平14字解析真相！

2019-05-13 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天（13日）接受專訪時鬆口表態，若被國民黨徵召願參選、若選上總統會留在高雄上班。對此，台師大政研所教授范世平認為，韓國瑜鬆口想選總統，是「因為不用被質詢，比現在好混多了」。

韓國瑜今天接受《東森電視台》節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑專訪時表示，假設他當選總統，那他想在高雄辦公，「總統府在南部有辦公室，完全沒有問題，就在我們高雄鳳山辦公室旁邊，還有一個總統府辦公室。」他認為，行政院長在台北辦公，總統在高雄辦公，如此一來「南北完全就開始平衡」。

另外，韓國瑜接受《天下雜誌》專訪則提到，若國民黨中央真的徵召他參加黨內初選，他會點頭，但他也認為，就算自己參加初選，恐怕也不一定會贏，因為現在天天都被黑，這樣下去最後初選也不一定能勝出。

「韓國瑜為什麼這麼想選總統？」范世平在臉書指出，「因為不用被質詢，比現在好混多了」。子彈讓行政院長去擋就好，韓國瑜可以繼續留在高雄、陪伴高雄人，但他也質疑，這樣幹嘛選韓國瑜當總統？

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