全場傻眼！藍營議員大讚韓國瑜 要求列席官員起立鼓掌

2019-05-14 10:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員王義雄今質詢時，公開讚許高雄市長韓國瑜有魄力、有毅力、有決心、有擔當、有格局，他給韓國瑜6顆星、101分，王義雄給予勉勵過後，突然要求列席官員「全體起立、為韓市長鼓掌」，全場傻眼，也有官員表情瞬間尷尬，但多數官員仍勉強站起來，帶著微笑拍拍手。

王義雄今天質詢一開場就說給韓國瑜6顆星、101分，形容韓國瑜有魄力、有毅力、有決心、有擔當、有格局、有國際觀，一心為市民生計打拚，是苦民所苦、民之所欲的市長。

他強調，韓市長不像電視中的鄉民女神黃捷只給兩分，根本不知她的評價標準，而近幾月來，在報章、網路許多不實指控、凌遲、抹黑、抹紅、抹白、抹黃、打壓，韓市長都能夠忍氣以對，他要給予市長最高分數，並給予市長最大勉勵。王義雄不只口頭嘉勉，還當場要求官員全體起立鼓掌，場景宛如對岸政府開會畫面。

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