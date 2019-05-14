藍議員給韓101分、要官員起立鼓掌 網友酸在中國人大有看過

2019-05-14 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍高雄市議員王義雄今上午質詢時，除公開讚許市長韓國瑜、給他6顆星與101分，還要求列席的局處首長起立鼓掌，部分官員感到錯愕尷尬。消息曝光後，批踢踢鄉民直呼「我在中國人大有看過」。

鄉民表示，「到底在幹嘛」、「我在中國人大有看過」、「韓主席是不是」、「真的是小學生，還要鼓掌勒」、「要說出那樣厚臉皮的話，是真的蠻需要勇氣的」、「高雄議會超歡樂的啦」、「高雄發大財讚讚」、「高雄市議會變成人民大會堂？」「笑死」、「要不要奏樂？頒個獎狀」、「不是反串嗎，王議員你認真？」

網友不解，「最近看這些藍綠又在亂搞真的是頗呵」、「高雄市議會的新聞越來越奇怪了」、「議員不質詢在那邊抱大腿」、「國民黨這群議員是不是忘了議會是要來監督市府的」、「高雄未來四年堪虞」；少數人則幫腔，「做得好就是要給予鼓勵不是嗎？連這樣也可以黑」。

本報報導，王義雄今評點韓的施政成績時給了6顆星、101分，還形容韓有魄力、有毅力、有決心、有擔當、有格局、有國際觀，一心為老百姓生計打拚、苦民所苦，並指不懂時力議員黃捷為何只給兩分及其評價標準；王也要列席官員全體起立拍手，鼓勵市長的表現，韓也拱手回應。

另有眼尖網友發現，為何韓的得力助手、新聞局長王淺秋沒一起跟著拍手，王解釋，當下沒跟拍是因覺得有點不好意思，沒太多其他想法。

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