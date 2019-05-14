韓國瑜說選上總統在高雄上班 綠委：恐像迪士尼政見跳票

2019-05-14 10:11

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長韓國瑜說若選上總統，會在高雄上班。對此，民進黨立委許智傑表示，韓國瑜應該要講出具體的時程規劃，否則恐怕又會像他之前說要迪士尼、F1賽車一樣跳票。時代力量立委黃國昌則表示，他的立場一向都是「要參選別的職務前，先辭去現有職務。」

高雄市長韓國瑜接受《天下雜誌》專訪，鬆口表示願意接受國民黨徵召，參選總統。不過確實很難向剛選出他的高雄市民交代，因此，真的選上，「這裡就有總統府南部辦公室」。對於韓拋出「當選總統在高雄辦公」主張，輿論褒貶不一。

許智傑說，韓國瑜說選上要在高雄上班？恐怕又是欺騙高雄人？是他一個人來？還是總統府部分的人來？是每天都在高雄？還是一個禮拜或一個月來一次？除非他講出遷都的政見 而且要講具體的時程規劃 否則恐怕又會像迪士尼、F1賽車、阿諾來高雄一樣的口號，最後恐怕會跳票。

黃國昌表示，他之前曾經要求想選縣市長的立委，應該辭去立委職務，「我的原則沒有任何改變，藍綠都一樣。我認為負責任就要先辭掉，讓真正關心高雄的人往前進。」

時代力量立委徐永明表示，不要用「在高雄上班」這個議題來模糊帶職參選，若當選後要推動遷都高雄，那就講清楚。

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