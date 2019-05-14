韓稱若當選總統留高雄 網轟：根本綁架高雄市民

2019-05-14 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨日接受媒體專訪時鬆口表態，若被國民黨徵召願參選、若選上總統會留在高雄上班，引發外界議論，有網友在PTT貼文時更直言，韓的言論又是一起迪士尼事件的空談，根本是要綁架高雄市民。

韓國瑜13日接受電視台專訪時表示，假設他當選總統，想在高雄辦公。他在接受雜誌專訪時更提到，若國民黨中央真的徵召他參加黨內初選，他會點頭，但他也認為，就算自己參加初選，恐怕也不一定會贏。

該項消息傳出引發外界議論，有網友在PTT政黑板PO文批評，韓已經沒有羞恥心了，除了不斷表示想當總統，如今更無恥的直接說出「我要直接紮營在高雄」，PO文網友對此嘲諷「假設他當總統，他也不可能把總統府搬到高雄啦，根本又是一起迪士尼事件的空談，來綁架高雄市民」。其他網友看到後也批評「消費高雄消費漫威，明天全台等著被消費吧」、「未來高雄也是征服宇宙的中心 高雄人要重返榮光了」、「這人謊話那麼多少聽聽就好」、「結果一年300天在台北出差 高雄發大財~」、「當選在高雄辦公就不算落跑 奇才」、「真的是高雄消費王」等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/