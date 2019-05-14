韓稱當選總統留高雄上班 律師：扶正小三仍會回家吃飯

2019-05-14 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨日接受專訪時鬆口表態，若被國民黨徵召願參選、若選上總統會留在高雄上班，引發外界議論，律師林智群對此酸韓國瑜，講這些話就像是在外面交女朋友，並把小三扶正，但還是會每天回家吃飯。

韓國瑜13日接受《東森電視台》節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑專訪時表示，假設他當選總統，那他想在高雄辦公，「總統府在南部有辦公室，完全沒有問題，就在我們高雄鳳山辦公室旁邊，還有一個總統府辦公室。」韓國瑜在接受《天下雜誌》專訪也提到，若國民黨中央真的徵召他參加黨內初選，他會點頭，但他也認為，就算自己參加初選，恐怕也不一定會贏。

林智群對此則在臉書發文酸韓國瑜，講這些話就像是「即使我在外面交女朋友甚至把小三扶正，我每天還是會回家吃飯的！韓總你想說的是這個吧？」其他網友看到也在底下留言「中華民國總統兼任高雄市市長！領雙份薪水而已，大家不要怕啊！」、「有沒有在高雄不是重點吧，要用這招拐高雄選票？」、「總統府任你搬」、「搬總統府到高雄，高雄才能發大財囉～～」、「新口號:親愛的，我把總統府搬走了！」、「我真的沒有背叛正宮，因為我每天都有回家！」

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