稱挺韓選總統等同詐欺共犯 楊秋興臉書被韓粉圍剿

2019-05-14 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕在去年九合一大選協助高雄市長韓國瑜打選戰的前高雄縣長楊秋興，13日陪同鴻海董事長郭台銘出席「吳郭會」，被認為是轉向力挺郭。郭台銘受訪時更提到，「到南部參訪哪些農業地方、拜訪哪些地方的士紳，會經過楊幫他安排」；楊秋興則說，他不會支持韓國瑜選總統，否則就會淪為詐騙集團共犯。沒想到韓粉見狀大為不滿，湧入楊的臉書留言幹譙。

綜合媒體報導，楊秋興受訪表示，許多人認為他現在的舉動，是因為無法當上副市長，心有芥蒂想報復韓國瑜，但事實並非如此，自稱不想要當副市長，只想當高雄市「首席顧問」。

楊秋興強調，他並不曉得韓國瑜想選總統，若現在被綁住「就麻煩了」，要是當初就知道韓國瑜會有這個想法，「我連市長也不會支持你」，否則就等同是在替韓背書，淪為「詐騙集團共犯」。

楊秋興此話一出讓不少韓粉大為不滿，紛紛湧入他的臉書嗆聲幹譙，「楊先生，司馬昭之心路人皆知，你在搞什麼，大家都知道，少來這一套啦！」、「 除了歌功頌德外，再來就是牆頭草，再來就是嘴巴臭」、「把韓國瑜比喻成詐騙集團，楊縣長你太失格了」、「你真是騎牆派的最佳代表」、「真的是標準的投機份子 牆頭草 看不起你這種人」、「你幫韓國瑜喔！噁心 真敢講 快滾啦」。

但也有挺楊的網友留言，「我相信您對事務擇善固執和識人的態度，請您加油做自己～～」。

楊秋興臉書貼文：

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