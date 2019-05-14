韓國瑜稱當選總統留在高雄上班 這粉專開嗆…

2019-05-14 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜13日接受專訪鬆口表態，若被國民黨徵召願參選、若選上總統會留在高雄上班。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」開嗆韓國瑜，「講得好像他這半年有在上班」。

韓國瑜13日接受《東森電視台》節目「關鍵時刻」專訪時表示，假設當選總統，那他想在高雄辦公，「總統府在南部有辦公室，完全沒有問題，就在我們高雄鳳山辦公室旁邊，還有一個總統府辦公室。」

韓國瑜接受《天下雜誌》專訪則提到，若國民黨中央真的徵召他參加黨內初選，他會點頭，但他也認為，就算自己參加初選，恐怕也不一定會贏。若他當選會在高雄上班，讓行政院長在台北上班，「南北就開始平衡」。

對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」發文表示，「市長真幽默，講得好像他這半年有在上班。」網友也留言開酸，「選總統就會做事了嗎」、「因為選上後總統府另有規劃，對面會指派某人來指導」、「講得好像他可以選上總統」、「市長不是陳其邁嗎？聽說最近兌現橋頭科學園區的政見了欸」、「任期四年，喝醉兩年，請假一年，出國半年，拚選舉半年，他在哪上班有差嗎？」。

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