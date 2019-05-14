誰幫韓國瑜畫漫畫？ 網友追追追：公關公司老闆

2019-05-14 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今爆料指知名的美國漫威公司，想把他奮鬥的過程變成漫畫。有網友私訊漫威官方臉書，卻得到「對於此事完全不知情」的回覆。高雄市政府則澄清說，今天的確有「前」漫威成員，現為AAE執行長馬丁（David Martin）拜會韓國瑜，洽談合作設立漫畫遊戲孵化器。不過，有批踢踢網友質疑，馬丁的真實身分為公關公司「Allegiance」的董事長兼任執行長。

網友「WiNtErPoWeR」在八卦板上表示，依照高雄市政府提供的資訊，雖然在網路上搜尋後並沒有發現馬丁所任職的「AAE」這間公司，「不過David Martin這個名字倒是有找到一些東西 」。網友在網路上發現，有同名人物，目前正在「名聲管理」的公關公司擔任董事長兼執行長，這人的照片與高雄市政府提供的「專訪的照片看起來跟韓市長合照的是同一個人 」。

另有網友查出同名者的領英（Linkedin）檔案。根據該檔案中的描述，這名「馬丁」自1981年起就「開始作為政治民意調查員的職業生涯」。另外，在任職於「馬丁公司」（Martin Corporation）的期間，他的客戶名單中寫著「台灣證券公司」。

2018年2月起，這名「馬丁」開始擔任「Allegiance」的董事長兼任執行長。檔案上介紹「Allegiance」為「一家國際公認的營銷和諮詢公司，專門從事聲譽管理，危機通信和業務開發服務。ALLEGIANCE通過遍布美洲，歐洲和亞洲的100多名經驗豐富的顧問為其選定的客戶提供服務，代表了廣泛的行業和一些世界上最大的公司和品牌。此外，董事長兼首席執行官大衛馬丁及其團隊為那些面臨可能損害其聲譽的情況的知名人士提供服務。」在「語言能力」一欄上也顯示「馬丁」具備「普通話」的能力。

另外，在「Allegiance」公司官網上，也有該「馬丁」的照片以及寫著「ALLEGIANCE首席執行官DAVID MARTIN：聲譽就是一切」的字樣。

網友「WiNtErPoWeR」表示：「揪竟是公關公司CEO有在漫威兼職？還是這一切都是公關公司策畫出來的劇本？讓我們繼續看下去。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/