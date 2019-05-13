我的奮鬥！韓國瑜自爆：漫威要把我的故事變成漫畫

2019-05-13 21:38

首次上稿 20:27

更新時間 21:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天接受東森電視《關鍵時刻》專訪時爆料，指知名的美國漫威公司，覺得他的故事非常神奇，想把他奮鬥的過程，變成漫威的漫畫。

韓國瑜指出，漫威（Marvel）已派人跟他接洽，要在高雄成立動漫畫中心，並覺得他的故事非常神奇，要以他為原型畫漫畫，準備來發表他的故事

韓國瑜說，他離開政治10幾年又回來，漫威公司覺得非常神奇，想把他奮鬥的過程，變成漫威的漫畫，問他同不同意？他回答「OK」。

網友私訊漫威求證 官方臉書：完全不知情

對於韓國瑜的說法，有網友立即私訊漫威的官方臉書確認消息，但得到對方回應指出：「這不是我們發的新聞，我們對於此事完全不知情。」

高市新聞局：今有前漫威成員來拜會

高市府則澄清說，今天的確有前漫威成員，現為AAE執行長David Martin，拜會韓國瑜，洽談合作設立漫畫遊戲孵化器。

高市新聞局指出，AAE擁有國際頂尖的漫畫原創繪製群，曾創作出一系列世界知名的電影原著作漫畫，團隊成員大多爲原Marvel Comic 與 DC Comic的製作團隊成員，曾繪製的作品如蝙蝠俠、超人、美國隊長、X戰警、神力女超人、蜘蛛等。

新聞局強調，如果AAE與市府合作成立漫畫孵化器，將能帶動高雄成為亞洲漫畫製作最強的孵化基地，並將台灣製作的漫畫作品，透過AAE的合作夥伴銷售據點，銷售至美國各地。

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