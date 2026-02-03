最後心願「把臉留給你」！ 安樂死患者捐臉完成移植 創全球首例

西班牙巴塞隆納一家醫院2日宣布，該院進行了一項開創性的臉部移植手術，這是世界上首例─捐贈者為接受安樂死的患者。左2為受贈者卡梅。（路透）

巴塞隆納一家醫院2日表示，院方已完成一例開創性的臉部移植手術，捐贈者為接受安樂死的患者，在生前主動表明願意捐獻，「安樂死患者捐贈臉部組織」的顏面移植手術創下全球首例。

《路透》報導，知名的瓦爾德赫布隆醫院（Vall d'Hebron）在聲明中指出，該手術涉及移植臉部中央區域的複合組織，約有100名專業人員參與，包括精神科醫師與免疫學家。

請繼續往下閱讀...

醫院的移植協調員納瓦斯（Elisabeth Navas）表示，捐贈者展現出「令人嘆為觀止的成熟度」。她說，「一個已決定結束自己生命的人，卻把其中一個最後的心願獻給陌生人，並給對方如此重大的第二次機會。」

受贈者卡梅（Carme，化名）因昆蟲叮咬引發的細菌感染而出現臉部組織壞死，影響到她說話、進食與視力。她在2日的記者會上表示，「當我在家照鏡子時，我覺得我越來越像原本的自己了。」並補充康復進展非常順利。

報導指出，需要顏面移植的這類案例，捐贈者與受贈者必須性別相同、血型相同，且頭部尺寸相近。

西班牙人口約4940萬，多年來在器官移植領域領先全球已逾30年。2021年，西班牙成為第4個將安樂死合法化的歐盟國家。

在西班牙至今完成的6例顏面移植中，有一半是由瓦爾德赫布隆醫院團隊執行。這家位於加泰隆尼亞的醫院也在2010年完成全球首例全臉移植手術。

醫院發言人基於隱私原因拒絕透露手術的確切日期，僅說手術是在2025年秋季進行。

受贈者卡梅（Carme，中間）因昆蟲叮咬引發的細菌感染而出現臉部組織壞死，她在2日的記者會上表示，「當我在家照鏡子時，我覺得我越來越像原本的自己了。」（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法