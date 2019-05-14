韓國瑜表態選上總統在高雄上班 網嘲：很擔心165被打爆

2019-05-14 00:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨晚首度鬆口表態，只要國民黨徵召就願意參選總統、若當選總統就會在高雄上班；臉書粉專高雄歹過日po出一張歡迎市民撥打反詐騙專線165的合成照，擔心明天165反詐騙專線會不會被打爆？

高雄市長韓國瑜曾在館長直播專訪中提到，當選高雄市長會做好做滿，不料近期先是陸續公開五點聲明、四點聲明後，昨晚更進一步鬆口指出，只要國民黨徵召就願意參選總統、若當選總統就會在高雄上班，藉此達成南北平衡。

由於韓國瑜說法跟選前承諾差異頗大，加上剛選上市長就想選總統，引發各界議論，高雄歹過日昨晚順勢po出一張歡迎市民撥打反詐騙專線165的合成照，還直言擔心明天165反詐騙專線會不會被打爆？

網友留言，「幹嘛在高雄，有多遠滾多遠」、「真敢騙！！！」、「你不知道啦～他只會在高譚市辦公」、「就發大財啊」、「我每次打1999都覺得很痛苦」、「吼。真的不掂掂自己真的有料嗎？」、「自己上訪問、自己散布假新聞、這樣應該關幾天？？」。

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